На Варшавской вскрыли подпольную нарколабораторию

В квартире нашли наркотики. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В квартире нашли наркотики. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Московском районе Петербурга полицейские обнаружили подпольную нарколабораторию. Она располагалась в одной из квартир дома 19 по Варшавской улице.

На след квартиры правоохранители вышли после задержания 36-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном сбыте около 1 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Мужчина проживал в доме 69 по Варшавской. В квартире у него нашли и изъяли наркотики, компьютеры, сотовые телефоны и несколько сим-карт.

В ходе расследования правоохранители вышли на дом 19 по Варшавской. В квартире, по предварительным данным, производители наркотики. На месте нашли 1,2 вещества, химические реагенты, оборудование и инструменты.

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