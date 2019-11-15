В Петербурге названы районы-лидеры по хищению люков

ГУП «ТЭК СПб» назвал петербургские районы, где чаще всего воруют люки. Так, лидером по числу краж стал Красносельский район, сообщили в пресс-службе предприятия.

Следом за Красносельским районом, где было украдено 54 люка, идет Невский район с 18 кражами. Третье место досталось Выборгскому району, где злоумышленники украли 11 крышек.

В прошлом году лидером такого рейтинга стал Невский район, а второе и третье место заняли Приморский и Выборгский.

По данным службы безопасности ГУП «ТЭК СПб», за минувшие месяцы 2019 года в городе было похищено 99 люков. За десять месяцев прошлого года было похищено 159 люков, а за тот же период в 2017 году — 186.

Правоохранительные органы приняли 28 заявлений о кражах люков с тепловых камер и дренажных колодцев. По их итогам было возбуждено восемь уголовных дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе полицейские остановили «Газель», груженную крышками от люков.