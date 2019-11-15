Петербургскую подземку признали самой безопасной в России

Метрополитен Северной столицы назвали самым безопасным в рамках премии «Транспортная безопасность России 2019», сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Служба безопасности петербургского метро победила в номинации «Лучший метрополитен, реализовавший требования транспортной безопасности». Всего в конкурсе было 27 номинаций.

Начальник службы безопасности метрополитена Юрий Иванов получил кубок от члена правления Ассоциации транспортной безопасности Дмитрия Смольянова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургскому метрополитену исполняется 64 года. Первый поезд в метро прошел 15 ноября 1955 года от станции «Автово» до «Площади Восстания». На сегодняшний день в петербургской подземке насчитывается пять линий, на которых распложено 72 станции.