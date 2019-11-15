В Петербурге владельцы магазина в даркнете попались с поличным

Оперативники задержали троих подозреваемых в изготовлении и распространении наркотических веществ, все трое фигурантов отправлены в СИЗО «Кресты-2».

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартирах преступников в среду, 13 ноября. В помещении были обнаружены упаковочные материалы, необходимые вещества для производства наркотика, а также весы и белый порошок неизвестного назначения.

Как выяснилось, один из соучастников являлся «курьером», развозя свертки с готовыми наркотиками по адресам на автомобиле с логотипом «Яндекс.Такси». В салоне авто нашли 47 упаковок порошка, пишет «Фонтанка». По версии следствия, злоумышленники реализовывали товар с помощью запрещенной сети, даркнета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об изъятии наркотиков на общую сумму около 650 миллионов рублей из крупнейшего даркнет-магазина России.