В Петербурге владельцы магазина в даркнете попались с поличным

В Петербурге владельцы магазина в даркнете попались с поличным
Калининский районный суд отправил наркодилеров под арест. Фото: Baltphoto

Оперативники задержали троих подозреваемых в изготовлении и распространении наркотических веществ, все трое фигурантов отправлены в СИЗО «Кресты-2».

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартирах преступников в среду, 13 ноября. В помещении были обнаружены упаковочные материалы, необходимые вещества для производства наркотика, а также весы и белый порошок неизвестного назначения.

Как выяснилось, один из соучастников являлся «курьером», развозя свертки с готовыми наркотиками по адресам на автомобиле с логотипом «Яндекс.Такси». В салоне авто нашли 47 упаковок порошка, пишет «Фонтанка». По версии следствия, злоумышленники реализовывали товар с помощью запрещенной сети, даркнета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об изъятии наркотиков на общую сумму около 650 миллионов рублей из крупнейшего даркнет-магазина России.

даркнет наркодилер санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шесть домов в Тихвине затопило из-за паводка
Ректор СПбГУ Николай Кропачев избран в состав РАН
Доставка Ozon по-прежнему работает с перебоями: как решили вопрос с курьерами
Очевидцы: из-под «Жигулей» вытекла лужа крови после ДТП на ...
В Генпрокуратуру вернули дело мошеннического «Семейного капитала»
Лидера саентологов Петербурга выпустили из-под стражи в зале суда
В России могут поменяться правила раздела имущества супругов
Жестоко убитую аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани