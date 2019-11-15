Депутаты Петербурга нашли способ штрафовать за неоплату парковки

Бороться с нарушителями на платных парковках в Петербурге планируют законом. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Бороться с нарушителями на платных парковках в Петербурге планируют законом. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Депутаты Заксобрания Петербурга разработали законопроект, который даст городскому правительству право требовать в МВД сведения об автовладельцах. Таким образом власти смогут штрафовать за неоплату парковки.

Авторами инициативы выступили депутаты Александр Рассудов и Денис Четырбок. Внести поправки предлагается в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект направлен на заполнение правового пробела. В виду закона о персональных данных органы полиции не могут предоставить информацию о нарушителях должностным лицам. В распоряжении последних имеется только номер автомобиля, которого недостаточно для вынесения штрафа.

Зона платной парковки была введена в Петербурга в 2015 году, однако механизма штрафования до сих пор нет. В результате городской бюджет недополучил около 2 млрд рублей.

«При этом учреждение, созданное для обслуживания платной парковки, ровно такую же сумму потратило на ее содержание. Сложив две эти цифры, мы понимаем объем ущерба, который был нанесен бюджету города и горожанам», — отметил Александр Рассудов.

В случае принятия законопроект направят на рассмотрение в Госдуму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Петербурга заявило о намерениях подписать с Главным управлением МВД соглашение о передаче персональных данных автомобилистов.