Полицейские поймали группу подростков, угрожавших мигранту баллончиком и физической силой в Петербурге

Полицейские поймали группу подростков, угрожавших мигранту баллончиком и физической силой в Петербурге
Полицейские задержали пятерых подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники правопорядка задержали пятерых подростков, подозреваемых в хулиганстве в отношении мигранта.

Инцидент произошел 4 ноября на Лифляндской улице в Петербурге. Около 20 часов в парке «Екатерингоф» мальчики пристали к иностранному гражданину. Они угрожали 30-летнему мужчине баллончиком и физической расправой, требуя «покинуть территорию России».

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, позже полицейским удалось изобличить в происходящем еще одного подростка. 17-летний парень был ранее задержан за совершение других преступлений.

Уголовное дело возбудили по факту хулиганства. Одного из подростков заключили под стражу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске педофила. В полицию обратился отец ребенка.

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