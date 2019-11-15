В Пулково предупредили о дорожных работах в зоне «Отправление»

В петербургском аэропорту Пулково предупредили о замене асфальтового покрытия. Работы будут проводиться в зоне «Отправление».

Замена покрытия будет проводиться в период с 18 по 20 ноября на второй линии у пассажирского терминала. Въезд на указанную линию будет закрыт, в результате чего подъезд к терминалу будет возможен только через зону «Прибытие».

Как сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», попасть в пассажирский терминал можно будет через первый и третий этаж. Подъем в зал регистрации будет осуществляться на лифте и эскалаторе.

В аэропорту также попросили жителей закладывать дополнительное время на дорогу во избежание казусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пробке на въезде в Пулково. Затор вызвали дорожные работы.