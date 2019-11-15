Иномарка перегородила проезд трамваям около метро «Выборгская»

В Петербурге рядом со станцией метро «Выборгская» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Mitsubishi и Kia. Одна из машин перегородила проезд трамваям.

Авария случилась сегодня днем, 15 ноября. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что иномарка стоит на трамвайных путях в зоне пешеходного перехода. Повреждения автомобилей не зафиксированы.

«Трамваи в сторону Литейного моста встали», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи гадают, чем грозит автору такое количество нарушений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Софиской и Димитрова. Участниками аварии стали две легковушки.