Иномарка перегородила проезд трамваям около метро «Выборгская»

Иномарка перегородила проезд трамваям около метро &#171;Выборгская&#187;
Машина перегородила проезд трамваям. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге рядом со станцией метро «Выборгская» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Mitsubishi и Kia. Одна из машин перегородила проезд трамваям.

Авария случилась сегодня днем, 15 ноября. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что иномарка стоит на трамвайных путях в зоне пешеходного перехода. Повреждения автомобилей не зафиксированы.

«Трамваи в сторону Литейного моста встали», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи гадают, чем грозит автору такое количество нарушений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Софиской и Димитрова. Участниками аварии стали две легковушки.

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