Снова «Жигули»: ДТП на перекрестке Софиской и Димитрова

В Петербурге на пересечении улиц Софийской и Дмитрова произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.

Все случилось сегодня днем, 15 ноября. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись на повороте у пешеходного перехода.

В комментариях к записи пользователи социальной сети «ВКонтакте» пишут, что в аварии виноваты «Жигули», а вторая машины двигалась по правилам.

«Они сегодня гибнут массово», — прокомментировал участие отечественного автомобиля в аварии один из пользователей, вспоминая еще одно сегодняшнее ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии с «Жигулями». Передняя часть машины полностью разбита.