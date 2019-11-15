Снова «Жигули»: ДТП на перекрестке Софиской и Димитрова

Снова &#171;Жигули&#187;: ДТП на перекрестке Софиской и Димитрова
ДТП произошло перед пешеходным переходом. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении улиц Софийской и Дмитрова произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.

Все случилось сегодня днем, 15 ноября. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись на повороте у пешеходного перехода.

В комментариях к записи пользователи социальной сети «ВКонтакте» пишут, что в аварии виноваты «Жигули», а вторая машины двигалась по правилам.

«Они сегодня гибнут массово», — прокомментировал участие отечественного автомобиля в аварии один из пользователей, вспоминая еще одно сегодняшнее ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии с «Жигулями». Передняя часть машины полностью разбита.

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