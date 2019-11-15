Очевидцы: из-под «Жигулей» вытекла лужа крови после ДТП на пересечении Варшавской и Краснопутиловской

В Петербурге на пересечении Варшавской и Краснопутиловской улиц произошло серьезное ДТП с отечественным авто и иномаркой. Из-под первой вытекла лужа крови.

Авария случилась сегодня днем, 15 ноября. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водителя, управляющего автомобилем «Жигули», зажало так, что из-под машины вытекла лужа крови.

«А это не может быть антифриз? Он же бывает красным», — предположил один из пользователей соцсети «ВКонтакте», указывая на то, что лужа образовалась большая.

На опубликованных кадрах видно, что у обеих машин полностью разбита передняя часть. У иномарки сработали подушки безопасности.

Сведения о состоянии водителей и точная причина столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием каршеринга. Очевидцы рассказали, что уже не удивляются таким авариям.