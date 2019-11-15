Опять каршеринг: ДТП на Адмирала Трибуца затруднило движение

В Красносельском районе Северной столице произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с каршерингом. Авария случилась сегодня утром, 15 ноября, на улице Адмирала Трибуца.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились фотографии с места происшествия. На них видно, что арендованный автомобиль с помятыми от удара дверями стоит на двойной сплошной полосе. У второй легковушки капот почти собрался в «гармошку».

«Опять каршеринг», -написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

На кадрах также видно, что двое водителей вышли из своих машин и оживленно что-то обсуждают.

Точные причины столкновения пока неизвестны.

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