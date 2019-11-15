Петербуржец в федеральном розыске похитил Lego за 22 тысячи для сына, а после пришел «сдаваться»

В Адмиралтейском районе Петербурга правоохранители поймали злоумышленника, укравшего детский конструктор для сына. Оказалось, что мужчина находился в федеральном розыске.

В отдел полиции 8 ноября обратился продавец магазина на улице Ефимова. По словам заявителя, из торгового зала пропали две коробки лего-наборов. Общая стоимость похищенного составила 22 тыс. 900 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, спустя три дня 25-летний мужчина пришел в полицию с повинной. Мужчина признался, что отправил похищенный конструктор своему сыну в Екатеринбург.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мошенниках, которые завладели деньгами пенсионера. Они оставили петербуржца без миллиона рублей.