В Москве найдены мертвыми солистка рок-группы «Маневры» и ее мать

Экс-вокалистка российской рок-группы «Маневры» Надира Садыкова и ее пожилая мать были найдены без признаков жизни в их квартире в Москве.

Как сообщат ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах певицы Надира Садыкова и ее мать были найдены мертвыми. Представитель музыкальной группы уже подтвердила смерть бывшей солистки, однако о подробностях не рассказала.

По словам собеседника агентства, женщины пролежали в квартире больше недели, точную дату смерти установят специалисты. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

По данным агентства «Москва», тела женщин были найдены в ванной комнате. Полиция получила информацию об исчезновении женщин от их родственника, который последний раз общался с ними еще весной. Соседи отмечают, что видели умерших в середине лета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что младенца, потерявшего мать, нашли мертвым в квартире на Обводном.