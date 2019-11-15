Петербуржец, избивший мать, отсидит три года в колонии и заплатит за ее лечение 370 тысяч

Выборгский районный суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: Pixabay

Выборгский районный суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: Pixabay

С петербуржца, отправленного в колонию за избиение матери, суд взыскал деньги за лечение пожилой женщины. Он нанес ей более пяти ударов по голове, используя малозначительный повод.

Инцидент произошел в ночь на 17 января. 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил собственную мать. Мужчина нанес пенсионерке около шести ударов кулаками.

В результате судебного заседания с осужденного взыскали деньги на лечение женщины. Как сообщили в прокуратуре города, мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Мужчине уже приходилось отбывать наказание в колонии. Восемь лет он провел за решеткой, а после жил у матери. Теперь горе-сын отправится в колонию строго режима. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Выборгский районный суд также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании средств на лечение потерпевшей – более 370 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу

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