Росгвардейцы поймали вора курток, одевавшегося в магазине на Стачек

Росгвардейцы поймали вора курток, одевавшегося в магазине на Стачек
Похитителя курток передали полицейским. Фото: Pixabay

В Кировском районе Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, который неоднократно выносил товары из магазина. Очередная кража закончилась возбуждением уголовного дела.

Мужчина трижды проносил товар через кассу в магазине на проспекте Стачек, 99. Оплату при этом он игнорировал. Житель надевал на себя курки из торгового зала и уходил. Сумма последней «обновки» составила 7 тыс. рублей.

Мужчину удалось поймать в четверг, 14 ноября. Как сообщили пресс-службе управления вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по городу и региону, вора передали в отдел полиции. Уголовное дело возбудили по факту покушения на кражу.

Ранее мужчина судим не был.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который избил собственную мать. Теперь мужчине предстоит оплатить ее лечение и провести три года в колонии.

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