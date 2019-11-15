Петербургские нейрохирурги спасти шестимесячного малыша с редким заболеванием мойя-мойя

Петербургские нейрохирурги спасли жизнь шестимесячного ребенка из Челябинска. Малыш страдает редким заболеванием.

Речь идет о заболевании мойя-мойя. Такая болезнь вызывает у детей в черепе сужение внутренних сонных артерий, что приводит к ухудшению кровоснабжения, а впоследствии может привести к инсульту. Для России эта патология редкая, в основном она распространена в странах Азии.

Без лечения заболевания шансов на выживание нет. Как сообщает пресс-служба СПбГПМУ, болезнь можно лечить хирургически. Для этого врачи создают обходной путь кровоснабжения или вшивают сосуды из мягких тканей в сосуды головного мозга.

Петербургским врачам удалось успешно провести сложнейшую операцию. У ребенка было два тяжелых нарушения мозгового кровоснабжения.

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