Тарантино сжег сценарий «Однажды в… Голливуде»

Брэд Питт признался во время своего интервью для Variety Studio: Actors on Actors, что Квентин Тарантино сжег первый сценарий к своему новому фильму «Однажды в… Голливуде».

«Свой первый сценарий он сжег. Это была всего одна копия», — высказался актер.

Как оказалось, режиссер очень требователен по отношению к своим работам. Именно поэтому первый вариант непонравившегося ему сценария он уничтожил.

«Это был хороший, чистый, свежий сценарий. И это не понравилось Квентину»,- добавил Брэд Питт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, какими проектами планирует заняться после фильма «Однажды в… Голливуде».