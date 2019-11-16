Сборная Бельгии прилетела в Петербург

Отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября на «Газпром Арене». Фото: twitter.com/belreddevils

Отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября на «Газпром Арене». Фото: twitter.com/belreddevils

Сборная Бельгии прибыла в Петербург на матч отборочного турнира Евро-2020 против России.

Напомним, отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20:00 мск.

После восьми игр бельгийская сборная набрала 24 очка, а россияне идут следом, отставая на три балла. Обе сборные досрочно вышли в финальную стадию чемпионата.

Перед началом матча на стадионе выступит группа «Кино»с симфоническим оркестром Мариинского театра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщики смогут бесплатно посетить матчи Евро-2020 в Петербурге. Во время проведения финала Евро-2020 болельщики смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.