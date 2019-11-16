Бельгия открыла счет в матче с Россией в отборе Евро-2020

Бельгия открыла счет в матче с Россией в отборе Евро-2020
Матч проходит на "Газпром Арене". Фото: ФК "Зенит"

Бельгийская сборная открыла счет в матче со сборной России в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Сейчас счет 2:0 в пользу гостей.

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар забил первый мяч через 19 минут после начала игры. Второй мяч забил Эден Азар на 33-й минуте.

Игра началась в 20:00 мск на петербургском стадионе «Газпром-Арена». В составе российской сборной в сегодняшнем матче: Юрий Жирков, Сергей Петров, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес, Роман Зобнин, Магомед Оздоев и Алексей Ионов, Артем Дзюба и Алексей Миранчук.

Сейчас сборная России находится на втором месте в турнирной таблице своей группы, а бельгийцы — на первой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шесть игроков «Зенита» выйдут на поле во время матча Россия – Бельгия.

"Газпром Арена" евро-2020 матч россия -бельгия спорт
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Бельгия открыла счет в матче с Россией в отборе Евро-2020
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