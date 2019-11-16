Учительница из Петербурга ножницами порезала одежду ученика

Педагог из школы, находящейся в Приморском районе Петербурга, воспользовалась ножницами и порезала кофту учащегося из-за того, что тот сидел в наушниках на уроке.

Как сообщает РИА Новости, кто-то из присутствующих в классе учеников записал на диктофон разговор между учительницей и непослушным школьником, а позже опубликовал его в социальной сети.

Изначально педагог хотела ножницами обрезать провода наушников, но случайно задела школьную форму ребенка. После этого они начали спорить о том, можно ли сидеть в наушниках во время урока. Школьник заявлял, что получил на это право, «родившись в России».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Якутии уволилась учительница, грозившая «спустить шкуру» с ребенка. Перед этим в соцсетях распространилось видео, где учительница хватает школьника за воротник и начинает трясти. Действия сопровождаются криками и угрозами.