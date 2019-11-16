Такси и легковушка не поделили перекресток в Купчино

Такси и легковушка не поделили перекресток в Купчино
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Авария с участием такси и легкового автомобиля произошла во Фрунзенском районе Петербурга, неподалеку от станции метро «Проспект Славы».

Как сообщили горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», все произошло в ночь на 17 ноября на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. «Яндекс.Такси» и иномарка не смогли разъехаться на перекрестке.

В результате аварии никто, кроме автомобилей, не пострадал. Другим автомобилистам приходится объезжать участников дорожного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка снесла разделительный забор на проспекте Ветеранов.

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