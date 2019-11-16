Иномарка снесла разделительный забор на проспекте Ветеранов

Иномарка врезалась в забор, разделяющий автомобильные полосы на проспекте Ветеранов, в районе съезда с Дачного проспекта в Кировском районе Петербурга, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали горожане в петербургской группе «ДТП и ЧП», все произошло около в ночь с 16 на 17 ноября. Автомобиль белого цвета, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

По словам очевидца, части дорожного ограждения оказались раскиданы по проезжей части в радиусе 10 метров. Пользователи в комментариях отметили, что одна такая деталь забора могла отлететь и попасть в пешехода.

На месте работают сотрудники ГИБДД и реанимация. Судя по кадрам видеозаписи, опубликованной в группе, водитель мог серьезно пострадать.

Видео: vk.com/spb_today

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