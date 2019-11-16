Скутер и «Форд» столкнулись под Киришами

В Киришском районе Ленинградской области произошло ДТП, участниками которого стали автомобиль «Форд» и скутер.

Как сообщили в петербургской группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», все произошло в половину девятого вечера на автомобильной дороге «Кириши — Смолино». 44-летний водитель скутера не предоставил преимущество в движении иномарке, за рулем которой находился 32-летний мужчина, в результате чего произошло их столкновение.

Медицинская помощь понадобилась водителю скутера и его пассажиру. Их госпитализировали в больницу. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии под присмотром врачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка снесла разделительный забор на проспекте Ветеранов. Автомобиль, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.