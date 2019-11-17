На Витебском полчаса из люка бил кипяток, двор охватил пар

У одного из домов по Витебскому проспекту произошла коммунальная авария — из люка лился кипяток. Инцидент продолжался около получаса и напугал местных жителей, так как пар от воды окутал весь двор.

Все произошло сегодня днем, 17 ноября, во дворе дома 79, корпус 1. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», владельцы машин не могут убрать свои авто с места происшествия.

«Между детским садом и школой», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Свидетели добавили, что экстренные службы оперативно прибыли на участок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии. Машины столкнулись перед пешеходным переходом.