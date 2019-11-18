Бывший полузащитник «Зенита» Нобоа назвал лучший город России

Эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» и бывший игрок петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, какой город России считает лучшим.

«Погода здесь супер, другого такого города просто нет. Можно пойти на море, можно в парк, а можно наверх, в горы. Тут есть всё», — сказал он, сообщает «Чемпионат».

В августе этого года Кристиан Нобоа перешел в «Сочи». Эквадорец провел в Петербурге два года.Полузащитник вышел на поле в 22 матчах, забил мяч и выполнил шесть голевых передач.

Клуб “Сочи” появился всего год назад и в сезоне 2019/2020 впервые выступает в Российской Премьер-Лиге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Кристиан Нобоа, играющий на позиции полузащитника в ФК «Зенит», рассказал о победе петербургского клуба на «Оренбургом» в матче 21-го тура РПЛ.