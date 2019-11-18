Александр Медведев: «Зенит» не планирует приобретать братьев Миранчуков

Петербургский футбольный клуб «Зенит» не планирует приобретать у «Локомотива» полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

Об этом заявил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев. По его словам, такого интереса у клуба нет, сообщает ТАСС.

Медведев также отметил, что интереса в «подогреве» цены на футболистов тоже нет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» планирует приобрести полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков. Хотя после этого Алексек Миранчук опроверг слухи о своем трансфере в «Зенит». Он заверил, что никогда не думал об этом, так что все публикации на эту тему – лишь выдумки. Миранчук отметил, что сейчас сконцентрирован на сезоне и подчеркнул, что переход в «Зенит» его не интересует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» и бывший игрок петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, какой город России считает лучшим.