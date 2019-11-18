В Неве, Карповке и Финском заливе падает уровень воды

В Неве, Карповке и Финском заливе падает уровень воды
Финский залив. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Уровень воды в Финском заливе, Неве, а также рукаве Невы — Карповке, начал стремительно падать. Петербуржцев пугают обмелевшие берега.

Вода начала резко уходить в ночь на 18 ноября. Так, вода в Финском заливе отступила на несколько метров, обнажив камни на дне, которые обычно не было видно. А в Карповке уровень воды снизился примерно на метр.

По данным гидропоста у Горного института, сейчас уровень воды в Неве на 23 см ниже нормы.

Фото: spun.fkpkzs.ru

Как сообщили в городской Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга, уровень воды возле главного корабельного фарватера С1 на дамбе опустился уже на 34 см. Жители города начали бить тревогу в социальных сетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что месяц назад уровень воды в Неве поднялся до опасных значений — 123 сантиметра

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