Аксель Витсель заявил, что рад вернуться в Петербург

Полузащитник сборной Бельгии по футболу и бывший игрок петербургского «Зенита» Аксель Витсель рассказал об эмоциях после возвращения в Петербург.

«Рад вернуться в Петербург. Это место навсегда осталось в моем сердце», — написал футболист на своей странице в Instagram.

Отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоялся 16 ноября на «Газпром Арене». Матч закончился со счетом 1:4 в пользу гостей.

Россиянам удалось забить всего один гол — счет разбавил защитник Георгий Джикия на 79-й минуте.

Следующая игра российской сборной состоится с командой Сан-Марино. Матч пройдет на выезде 19 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» и бывший игрок петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, какой город России считает лучшим.