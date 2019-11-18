Рейс из Петербурга в Брянск перенесли на сутки из-за тумана

Причиной задержки самолета в Пулково стал туман над Брянском. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Причиной задержки самолета в Пулково стал туман над Брянском. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Самолет авиакомпании S7, выполняющий рейс из Петербурга в Брянск, задерживается на сутки. Покинуть аэропорт Пулково он должен был утром 18 ноября.

Вылет был запланирован на 8:25 по московскому времени. Однако затем время отправления изменили на утро вторника.

Как пояснили gazeta.spb.ru в пресс-службе авиакомпании S7, рейсы S7 6001/6002 по маршруту Санкт-Петербург – Брянск – Санкт-Петербург были перенесены с 18 ноября на 19 ноября в связи с сильным туманом в аэропорту Брянска.

«С пассажирами работали представители авиакомпании в обоих городах, им были предоставлены прохладительные напитки и питание», — уточнили в авиакомпании.

Из Пулково самолет в Брянск вылетит в 8:10 19 ноября.

Отметим, что в Петербурге в понедельник также наблюдается туман. Автомобилистов и пешеходов призывают соблюдать осторожность и быть внимательными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о тумане, накрывшем дамбу. Он опустился на город утром и не рассеялся до обеда.