Туман на дамбе в Петербурге не рассеивается с утра

В Петербурге туман, накрывший дамбу утром 14 ноября, до сих пор не рассеялся. Водители вынуждены пробираться сквозь плотную серую пелену.

Дорогу поперек Финского залива застелил плотный туман. Видимость на участке остается недостаточной на протяжении нескольких часов. По состоянию на 14:00 туман продолжает сохранятся. Водители сбавляют скорость и между собой называют дамбу местным Сайлент Хиллом.

Особенно заметен туман на участках близ водопропускных сооружений, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений.

«Просим соблюдать скоростной режим, осторожность и следить за общим потоком машин», — отметили в дирекции.

Как скоро рассеется туман, пока неизвестно. Однако есть вероятность, что туман останется в городе и Ленобласти на пару дней. Так, областные дорожники предупредили об ухудшении ситуации в связи с погодными условиями. В ближайшие два дня видимость на дорогах из-за тумана может составить менее 500 метров.