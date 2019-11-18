Пенсионерка-колясочница из Петербурга умерла после падения при погрузке в такси

Пенсионерка-колясочница из Петербурга умерла после падения при погрузке в такси
Cотрудники службы уронили женщину при погрузке. Фото: pixabay

Пожилая жительница Петербурга, передвигающаяся на инвалидной коляске получила смертельные травмы после падения при погрузке в социальное такси.

Социальное такси должно было доставить 81-летнюю петербурженку ко врачу для проверки зрения. Как сообщают «Невские новости», сотрудники службы уронили женщину при погрузке, в результате чего она сильно травмировалась. Женщину госпитализировали в отделение реанимации с ушибом головного мозга, переломами позвонков и другими незначительными травмами.

Пенсионерка находилась в больнице под присмотром врачей, однако спустя несколько дней скончалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти поддержат семьи с детьми-инвалидами в Петербурге. Теперь семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, смогут получить деньги на покупку или строительства жилья. Речь идет о тех петербуржцах, которым негде жить.

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