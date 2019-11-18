Мамаев сыграл первый матч в составе «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сыграл в товарищеском матче против своего бывшего футбольного клуба «Краснодар».

Для футболиста этот матч стал не просто дебютным в составе «Ростова», но и первым после возвращения на свободу.

«Краснодар» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Матч состоялся 17 ноября.

Напомним, 17 сентября футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Павел Мамаев впервые выйдет на поле в качестве игрока клуба «Ростов» после освобождения по УДО.