«Зенит» купить игрока у «Локомотива» за 20 млн рублей

Пока что официально информацию не комментировали.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщает Sport24. ФК «Зенит» хочет приобрести у ФК «Локомотив» Кирилла Щетинина. О подписании контракта сообщали еще в сентябре текущего года. Футболист будет играть за петербургскую команду в течение трех лет. Чтобы выкупить у «Локомотива» Щетинина, «Зениту» придется потратить 20 миллионов рублей.

Напоминаем, что футболист уже сыграл в 16 матчах за молодежную команду «сине-бело-голубых». Ему удалось забить один гол и отдать одну результативную передачу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Черчесов объяснил, почему Россия проиграла Бельгии. Черчесов отметил, что российская команда была подготовлена в меньшей степени, чем бельгийской соперник. Кроме того, тренер подчеркнул, что уровень Бельгии отличается от большинства противников, с которыми сталкивались на поле отечественные футболисты.