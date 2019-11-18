Черчесов объяснил, почему Россия проиграла Бельгии

Черчесов объяснил, почему Россия проиграла Бельгии
Станислав Черчесов занимает пост главного тренера сборной России по футболу с 2016 года. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал поражение от национальной сборной Бельгии. Гости одержали победу со счетом 4:1.

Черчесов отметил, что российская команда была подготовлена в меньшей степени, чем бельгийской соперник. Кроме того, тренер подчеркнул, что уровень Бельгии отличается от большинства противников, с которыми сталкивались на поле отечественные футболисты.

Тренер считает, что команда показала себя достойно, однако к последующим матчам подобной квалификации необходима лучшая физическая подготовка. На вопрос об отношении к поражению, Черчесов заявил, что его задача — не критиковать спортсменов, а постараться дать необходимые подсказки, которые позволят привести к эффективному результату, пишет издание «Бизнес Online».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в планы «Зенита» не входит приобретение братьев Миранчуков.

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