На Богатырском случилось ДТП: на месте пожарные и ДПС

В очередной раз участником аварии стал каршеринговый автомобиль.

Все случилось в ночь с 18 на 19 ноября. Об аварии рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что каршеринговый автомобиль поворачивал налево и отказался пропустить «Ренаулт». В результате произошло неизбежное столкновение – машины остановились, пришлось вызывать сотрудников спецслужб. На место прибыли сотрудники МЧС и ДПС. По предварительным данным, никто не пострадал.

Судя по снимкам, автомобили получили несерьезные повреждения.

«Господи, мне кажется, что эти каршеринги прям специально создали в России для того, чтобы их расколачивали на каждом перекрёстке по поводу и без»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Вырицу грузовик прилег на бок и рассыпал по дороге содержимое кузова. Большегруз некоторое время занимал большую часть дороги, так что другим машинам едва удавалось протиснуться.