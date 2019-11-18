В Вырицу грузовик прилег на бок и рассыпал по дороге содержимое кузова

В Вырицу грузовик прилег на бок и рассыпал по дороге содержимое кузова
Фото: https://vk.com/public65170749

Из-за этого другим машинам было сложно проехать по дороге, но вскоре движение восстановили.

Все случилось вечером 18 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Подслушано в Вырице». Авария произошла в Гатчинском районе – по непонятной причине грузовик перевернулся на бок, а содержимое кузова рассыпалось по дороге. Большегруз некоторое время занимал большую часть дороги, так что другим машинам едва удавалось протиснуться. Видно, что вокруг толпились зеваки, которые наблюдали за происходящим. По предварительным данным, никто не пострадал.

К слову, на одном из снимков виднеется еще один участник ДТП – легковой автомобиль выглядит крайне помято.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лиговском собрался «паровозик» из четырех машин, есть пострадавшие. В комментариях в соцсети «ВКонтакте» пользователи предположили, что водители не соблюдали дистанцию, из-за чего произошло столкновение.

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