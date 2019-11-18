На Лиговском собрался «паровозик» из четырех машин, есть пострадавшие

На Лиговском проспекте в Петербурге образовался «паровозик» из четырех легковых автомобилей. Авария случилась днем в понедельник , 18 ноября.

По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», в результате аварии есть пострадавшие. На опубликованных снимках видно, что к месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

В комментариях в соцсети «ВКонтакте» пользователи предположили, что водители не соблюдали дистанцию, из-за чего произошло столкновение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о тумане, который накрыл дамбу в Северной столице. Водителям напомнили об осторожности при вождении.