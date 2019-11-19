Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян
Судебные приставы. Фото: Baltphoto

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России может получить доступ к информации о звонках коллекторов и о кредитной истории граждан. Это необходимо для контроля работы коллекторов с должниками.

Как сообщает РБК, на сегодняшний день на предоставление доступа к кредитным историям по запросу имеют право сами заемщики, Центробанк, нотариусы, следователи и суды. Теперь в этот список хотят добавить и судебных приставов.

Сейчас приставы могут получить лишь основную информацию кредитного отчета, в которой содержатся данные о гражданине, задолженности и сроках ее погашения, а также платежах и наличии залогов.

В случае принятия поправок приставы смогут запросить отчет, чтобы удостовериться в отсутствии нарушений правил взыскания долга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что благодаря судебным приставам жительница Петербурга решила семейные проблемы.

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