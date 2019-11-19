Михаил Боярский заявил, что покидает сцену

Советский и российский актер и певец Михаил Боярский заявил, что собирается уйти со сцены. Актер больше не хочет изображать «молодого дурачка». Напомним, ему скоро исполнится 70 лет.

В эфире программы «Ты не поверишь», Боярский отозвался о себе как о старом и немощном человеке, который не обходится без поддержки медсестер. По его словам, он больше не хочет пересиливать себя и изображать «молодого дурачка, который петухом ходит».

Также Боярский в преддверии своего юбилея признался, что ненавидит этот праздник и он вызывает у него раздражение. После ухода на пенсию актер собирается уделять больше времени внукам и отдыху на даче.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боярский прокомментировал слухи о своем самочувствии. Он успокоил своих поклонников – с ним все хорошо.