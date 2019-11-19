Лжесайт Мюзик-Холла в Петербурге продает билеты со 100% наценкой

В Петербурге через суд пытаются заблокировать доступ к неофициальному сайту театра Мюзик-Холл. Билеты на ресурсе продаются с наценкой более 100%.

Нарушения выявила прокуратура Петроградского района в ходе проверки. Выяснилось, что на сайте https://musichallspb.com содержатся сведения о продаже билетов на мероприятия Мюзик-Холла. При этом владелец сайта не имеет договорных отношений с театром.

«В нарушение Закона об основах законодательства РФ о культуре, продажа билетов осуществляется по завышенным ценам, наценка составляет более 100%», — пояснили в прокуратуре Петербурга.

Прокурор Петроградского района обратился с иском в суд. Он требует признать информацию на сайте запрещенной на территории РФ и заблокировать доступ к ресурсу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура требует закрыть доступ к сайту по продаже светоотражающей антирадарной пленки (нанопленки). Она используется для того, чтобы скрывать автомобильные номера от камер.