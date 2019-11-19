На Просвещения появится 75-метровое здание отеля

Трехзвездочный отель будет ориентироваться на туристов из Китая. Фото: pixabay

Трехзвездочный отель будет ориентироваться на туристов из Китая. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга будет построено здание отеля высотой в 75 метров. Место и высота постройки уже согласованы Смольным.

Место под строительство 75-метрового отеля выделено на пересечении проспекта Просвещения и улицы Брянцева. Трехзвездочный отель будет ориентироваться на туристов из Китая. ЗАО «Отель Введенский» вложит в строительство 1,5 млрд рублей. Девелопер также обязуется благоустроить прилегающую к отелю территорию, сообщает издание «Ктостроит.ру».

Ранее этот проект был отклонен петербургским правительством из-за превышения допустимой высоты, однако постановление прекратило свое действие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что АФК «Система» откроет в Петербурге пятизвездочный отель. Гостиница на Итальянской улице будет работать под брендом Cosmos Collection.