Эксперт прокомментировал предложения по порядку продажи «красивых» номеров

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов заявил, что на практике удастся осуществить только свободный выбор «красивых» автономеров за повышенную госпошлину, а не через аукционы.

«Все остальные варианты — слишком сложны и дороги», — сказал он в разговоре с «Коммерсантом».

Он также выступил против запрета на перепродажу машин с «красивыми» знаками, призвав оставить эту возможность хотя бы для автовладельцев, получивших их до вступления в силу новых правил.

Согласно концепции, о которой договорились Минэкономразвития и МВД, государственные регистрационные знаки (ГРЗ) будут поделены на обычные и «красивые» (с совпадающими буквами и цифрами).

Как сообщает «Коммерсант», получить их автомобилисты смогут через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации машины.

Чтобы выбрать для своего автомобиля особенный номер, водитель должен будет заплатить повышенную госпошлину (сколько именно, еще предстоит решить) и выбрать незанятый.

Если он захочет купить знак из списка «красивых», то пошлина будет на порядок выше (может достигать 200–300 тыс. руб.).

При продаже машины вместе с «красивым» ГРЗ новый владелец должен будет также заплатить повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, номер вернется в ГИБДД, а владельцу выдадут обычный госзнак.

Новые правила создадут ограничения для теневого рынка. Там цена на «красивые» номера доходит до 1–2 млн руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве экономического развития и МВД согласовали порядков продажи «красивых» госномеров для автомобилей. Водители смогут получить такой номерной знак за дополнительную пошлину.