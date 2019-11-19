После вмешательства судебных приставов один из колледжей в Петербурге открыл свои двери для инвалидов

Учебное заведение выполнило все пункты в соответствии с исполнительным листом. Фото: Pixabay

Учебное заведение выполнило все пункты в соответствии с исполнительным листом. Фото: Pixabay

В Восточном ОСП Приморского района УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство в отношении СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис». В суд с иском о защите прав интересов граждан обратилась районная прокуратура. Учебному заведению было предписано провести следующие работы: установить поручни вдоль лестниц, обозначить края лестниц, установить пандусы, оборудовать лестницы в здании подъемными устройствами, установить звуковые информаторы, сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав выставил требование организации-должнику, указав сроки, в которые необходимо исполнить предписание. Учебное заведение выполнило все пункты в соответствии с исполнительным листом. Представитель власти убедился, что требования соблюдены, и окончил производство фактическим исполнением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Петербурга нашла нарушения в детских садах Кронштадта. Эти нарушения мешают беспрепятственно войти на территорию учреждений инвалидам и маломобильным группам населения.