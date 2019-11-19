Для последней обвиняемой по делу о теракте в метро Петербурга прокурор просит 20 лет

На заседании 2-го Западного окружного военного суда прокурор Надежда Тихонова попросила назначить наказание от 20 лет заключения обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро.

«Прошу приговорить по совокупности предъявленных обвинений с учётом частичного сложения наказаний Шохисту Каримову к 20 годам колонии общего режима и штрафу 1 млн рублей», — сказала она, сообщает ТАСС.

По 27 лет тюремного срока просит прокурор для Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова, Сейфуллы Хакимова и Бахрама Эргашева. Для обвиняемого Содика Ортикова прокурор просит дать 28 лет колонии.

Вчера, 18 ноября обвинение попросило приговорить четырех из одиннадцати фигурантов дела о теракте, который произошел в метро Петербурга в 2017 года, о пожизненном лишении свободы.

Напомним, теракт произошел в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 15 человек и 67 человек пострадали. Метрополитен Петербурга понес ущерб в 108 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организатор взрыва Аброр Азимов отказывается признавать вину. Эксперты заявили о вменяемости всех фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Психиатры проверили подозреваемых и не нашли у них признаков психических расстройств.