Для последней обвиняемой по делу о теракте в метро Петербурга прокурор просит 20 лет

Для последней обвиняемой по делу о теракте в метро Петербурга прокурор просит 20 лет
Теракт в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Фото: vk.com/spb_today

На заседании 2-го Западного окружного военного суда прокурор Надежда Тихонова попросила назначить наказание от 20 лет заключения обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро.

«Прошу приговорить по совокупности предъявленных обвинений с учётом частичного сложения наказаний Шохисту Каримову к 20 годам колонии общего режима и штрафу 1 млн рублей», — сказала она, сообщает ТАСС.

По 27 лет тюремного срока просит прокурор для Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова, Сейфуллы Хакимова и Бахрама Эргашева. Для обвиняемого Содика Ортикова прокурор просит дать 28 лет колонии.

Вчера, 18 ноября обвинение попросило приговорить четырех из одиннадцати фигурантов дела о теракте, который произошел в метро Петербурга в 2017 года, о пожизненном лишении свободы.

Напомним, теракт произошел в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 15 человек и 67 человек пострадали. Метрополитен Петербурга понес ущерб в 108 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организатор взрыва Аброр Азимов отказывается признавать вину. Эксперты заявили о вменяемости всех фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Психиатры проверили подозреваемых и не нашли у них признаков психических расстройств.

метро теракт теракт 3 апреля
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Disney объявил даты выхода фильмов Marvel до 2023 года
Для последней обвиняемой по делу о теракте в метро Петербурга прокурор ...
Власти Петербурга и «Дальпитерстрой» обсудили строительство жилых домов
Путин не обозначил четких сроков строительства моста через реку Лену
Во дворе Интендантских складов открылся парк
В Петербурге названы самые высокооплачиваемые массовые профессии
Житель Петербурга зарезал мужчину на почве ревности
В Москве нашли пропавшего редактора «Интерфакса»