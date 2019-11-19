Стало известно, что «Зенит» интересуется тренером сборной Швеции Андерссоном

Петербургский клуб «Зенит» заинтересован в услугах главного тренера сборной Швеции Янне Андерссона.

При это сам Андерссон от комментариев отказался, сообщает Fotbollskanalen. Он напомним, что у него есть контракт с командой Швеции.

«Если я начну комментировать это, то я должен буду комментировать все. У меня есть соглашение здесь (в Швеции – прим. редакции) и мне это очень нравится. Вот что значимо», – отметил тренер.

Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года. Вместе с ним национальная команда Швеции дошла до четвертьфинала ЧМ-2018 и вышла на Евро-2020.

Отметим, что срок контракта нынешнего главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака истекает летом 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура РПЛ. Он отметил, что в целом игра ему понравилась и ее результатом он доволен.