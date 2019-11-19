Медведев опроверг информацию об интересе «Зенита» к тренеру Швеции

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к главному тренеру сборной Швеции Янне Андерссону.

«Не смешите, а то у меня губы потрескаются», — сказал Медведев, сообщает Sports.ru.

Накануне иностранные СМИ сообщили о том, что петербургский клуб «Зенит» заинтересован в услугах главного тренера сборной Швеции Янне Андерссона.

При это сам Андерссон от комментариев отказался, сообщает Fotbollskanalen. Он напомним, что у него есть контракт с командой Швеции.

Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года. Вместе с ним национальная команда Швеции дошла до четвертьфинала ЧМ-2018 и вышла на Евро-2020.

Отметим, что срок контракта нынешнего главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака истекает летом 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура РПЛ. Он отметил, что в целом игра ему понравилась и ее результатом он доволен.