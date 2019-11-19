Сборная России объявила состав на матч с Сан-Марино. Дзюба и Оздоев выйдут с первых минут

Назван состав сборной России по футболу на заключительный матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Об этом сообщается на официальной странице российской сборной в Twitter.

Состав сборной выглядит следующим образом:

Россия: Шунин, Петров, Беляев, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Кузяев, Миранчук, Бакаев, Ионов, Дзюба.

Сегодня, 19 ноября сборная России по футболу сыграет в заключительном отборочном матче Евро-2020 с национальной командой Сан-Марино 19 ноября. Матч начнется в 22:45 мск.

Ранее стало известно, что шесть игроков петербургского «Зенита» выйдут на поле в составе сборной России и сыграют против национальной команды Сан-Марино. В состав сборной войдут Дзюба, Караваев, Жирков, Кузяев, Оздоев и Ерохин, сообщила пресс-служба питерского клуба на странице в Twitter.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгром российской сборной в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года против Бельгии.