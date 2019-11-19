Сборная Россия разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

Матч завершился со счетом 5:0 – ни одна атака соперника не была пропущена нашими футболистами.

Встреча состоялась 19 ноября на олимпийском стадионе в Серравалле. О победе сборной России рассказали в официальном Twitter-аккаунте команды. Счет открыл Далер Кузяев на третьей минуте, автором второго гола стал Сергей Петров на 19-й минуте. Третье очко сборной принес Алексей Миранчук на 49-й минуте, а на 56-й удачно атаковал ворота Сан-Марино Алексей Ионов. Разгромным счет сделал гол Николая Комличенко на 78-й минуте. Несмотря на то, что Артем Дзюба вышел на воле с первых минут, он не отличился ни одним голом, хотя обещал забить целых семь.

«Молодцы! С удовольствием смотрел игру!», — пишет один из болельщиков. «Спасибо! Сделали подарок на день рождения», — пишет другой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу. Стириди заявил, что «сине-бело-голубой» никуда не продвинется и останется играть за петербургский клуб. Все дело в том, что игрок якобы не выкладывается на поле и очень медленно двигается.