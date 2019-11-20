KIA RIO перевернулась на проспекте Народного Ополчения

На проспекте Народного Ополчения в Петербурге перевернулась иномарка. ДТП случилось сегодня утром, 20 ноября.

Снимки с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На фотографиях видно, что машина марки KIA RIO стоит на боку. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», причиной произошедшего стал гололед. Служб на месте не видно.

Точные причины ДТП и сведения о возможных пострадавших в социальной сети «ВКонтакте» не приводятся

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на КАД. На участке образовалась крупная пробка.