KIA RIO перевернулась на проспекте Народного Ополчения

KIA RIO перевернулась на проспекте Народного Ополчения
Машина перевернулась на бок. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Народного Ополчения в Петербурге перевернулась иномарка. ДТП случилось сегодня утром, 20 ноября.

Снимки с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На фотографиях видно, что машина марки KIA RIO стоит на боку. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», причиной произошедшего стал гололед. Служб на месте не видно.

Точные причины ДТП и сведения о возможных пострадавших в социальной сети «ВКонтакте» не приводятся

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на КАД. На участке образовалась крупная пробка.

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