В петербургском порту обеззаразили полторы тонны фенхеля из Индии

В фенхеле были обнаружены семена паразитической повилики. Фото: Wikipedia

В фенхеле были обнаружены семена паразитической повилики. Фото: Wikipedia

В порт Петербурга прибыл груз из Индии, направляющийся в Москву. Поставщик перевозил полторы тонны продовольственных семян фенхеля.

Сотрудники Россельхознадзора провели надлежащую проверку груза и обнаружили в товаре семена сорных растений, похожих на повилику. Фенхель отправили в ветеринарную лабораторию для подробного исследования, после чего специалисты подтвердили наличие в товаре паразитических растений.

Семена были обработаны на спецпредприятии, где сорняки лишили жизнеспособности, после чего безопасный груз отправили в столицу, сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленинградской и Псковской областям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что Россельхознадзор отправил обратно форель, сгущенку и тушенку из Белоруссии, поскольку продукты не сопровождались соответствующими документами.